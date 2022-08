Passageiro quebra poltronas durante voo da Gol e é contido por tripulantes

Estadão Conteúdo 16/08/2022 - 10:46 Compartilhe

Um passageiro quebrou poltronas de uma aeronave da Gol durante o voo 1556 CGH-REC, que saiu de São Paulo com destino a Recife na noite do último domingo, 14. Ele precisou ser contido pela tripulação. Ainda de acordo com a companhia aérea, a Polícia Federal também foi acionada para acompanhar o desembarque pela porta traseira do avião.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o homem chutando e quebrando ao menos três poltronas. Tripulantes aparecem retirando materiais quebrados de perto para que ninguém se machuque. Passageiros também ficam apreensivos com o descontrole do cidadão.

Portais de notícias divulgaram que testemunhas teriam dito que o passageiro estava aparentemente embriagado e desacordado. Ao considerar que ele havia desmaiado, a tripulação, com ajuda de um médico, decidiu aplicar glicose na veia do homem, que acordou em seguida já transtornado.

Questionada, a empresa aérea informou que agiu com foco na segurança de todos que estavam a bordo do voo. “Todas as ações e procedimentos adotados pela companhia foram tomados com foco na segurança dos comissários e clientes”, disse a Gol, em nota.

Procurada, a Polícia Federal ainda havia se posicionado até a publicação sobre o ocorrido até a publicação desta matéria. A identidade do passageiro também não foi revelada.