Passageiro percebe falta de parafuso na asa e voo com destino a NY é cancelado

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 23/01/2024 - 1:42 Para compartilhar:

Um voo da Virgin Atlantic com destino a Nova York, nos EUA, foi cancelado momentos antes da decolagem na semana passada, quando um passageiro alarmado disse ter visto vários parafusos faltando na asa do avião.

O viajante britânico Phil Hardy, 41 anos, estava a bordo do voo VS127 no aeroporto de Manchester, no Reino Unido, em 15 de janeiro, quando percebeu a falta de quatro parafusos durante uma instrução de segurança para os passageiros e decidiu alertar a tripulação de cabine.

“Eu sou um bom voador, mas minha parceira não estava gostando das informações que eu estava contando a ela e começando a entrar em pânico, e eu estava tentando tranquilizá-la o máximo que pude”, disse Hardy à agência Kennedy News sobre o momento em que ele localizou os acessórios que faltavam.

“Achei melhor mencionar isso a um comissário de bordo para garantir.”

Engenheiros foram imediatamente chamados para realizar verificações de manutenção na aeronave Airbus A330 antes de sua decolagem programada para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, na cidade de Nova York, disse um representante da Virgin Atlantic.

Imagens filmadas por Hardy mostraram um dos engenheiros subindo na asa do avião antes de usar uma chave de fenda para consertar alguns dos fixadores.

Hardy disse que a equipe da companhia aérea o tranquilizou repetidamente de que não havia nenhum problema de segurança com a asa, mas seu medo aumentou devido à recente provação em que um avião da Alaska Airlines perdeu o plugue da porta e um pedaço de sua fuselagem voou durante o voo .

Tanto a Virgin quanto a Airbus enfatizaram que não houve impacto na segurança das aeronaves, apesar da falta de acessórios.

O representante da Virgin disse que o voo acabou sendo interrompido para “fornecer tempo para verificações preventivas adicionais de manutenção de engenharia, o que permitiu à nossa equipe o tempo máximo para concluir suas inspeções.

“A segurança dos nossos clientes e tripulação é sempre a nossa principal prioridade e isso não foi comprometido em nenhum momento”, disse o representante no comunicado. “Sempre trabalhamos bem acima dos padrões de segurança da indústria e a aeronave está de volta ao serviço.”

Neil Firth, engenheiro-chefe local da Airbus para o A330, acrescentou que o painel afetado era uma estrutura secundária usada para melhorar a aerodinâmica do avião.

“Cada um desses painéis possui 119 fixadores, portanto não houve impacto na integridade estrutural ou na capacidade de carga da asa, e a aeronave estava segura para operar”, disse ele.

“Como medida de precaução, a aeronave passou por uma verificação adicional de manutenção e os fixadores foram substituídos.”

Os passageiros foram remarcados para voos alternativos para a Big Apple. “Gostaríamos de pedir desculpas aos nossos clientes pelo atraso em suas viagens”, disse o representante da Virgin.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias