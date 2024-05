Vídeo: Passageiro morre em voo da Singapore Airlines após forte turbulência

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/05/2024 - 11:55 Para compartilhar:

Um britânico de 73 anos morreu e dezenas de outros passageiros ficaram feridos depois que um voo operado pela Singapore Airlines, entre o Reino Unido e Cingapura, passou por uma turbulência severa e caiu quase 2 mil metros em poucos minutos nesta terça-feira, 21, sobre o Oceano Índico.

O voo desviou da rota e fez um pouso de emergência em meio a uma tempestade em Bangkok, na Tailândia. De acordo com autoridades, o homem pode ter sofrido um ataque cardíaco, embora essa informação não tenha sido confirmada. O nome do passageiro não foi divulgado.

Veja o vídeo abaixo

Un pasajero falleció y más de 30 resultaron heridos por turbulencia severa en un vuelo de Singapore Airlines entre Londres 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y Singapur 🇸🇬 El Boeing 777-312(ER), matrícula 9V-SWM, se desvió a Bangkok 🇹🇭pic.twitter.com/4E2pYGKNZP — Vuelos y Spotters ✈ (@SpottersArg) May 21, 2024

De acordo com um post da companhia aérea no Facebook, o voo realizado em um Boeing 777-300ER, que viajaria do Aeroporto Heathrow, em Londres, até Cingapura, com 2011 passageiros e 18 membros da tripulação a bordo, aterrou no aeroporto de Suvarnabhumi às 15h45 no horário local (5h45 de Brasília).

Equipes de emergência médica foram até o local para prestar atendimento aos passageiros. Vídeos repassados pelo aplicativo de mensagens Line mostraram filas de ambulâncias chegando ao local.

No comunicado do Facebook, a Singapore Airlines disse que quatro horas após o pouso de emergência, 18 pessoas permaneciam hospitalizadas enquanto outras 12 recebiam cuidados ambulatoriais.

O avião permaneceu a 9,4 mil metros por menos de 10 minutos antes de desviar da rota e pousar em Bangkok menos de uma hora e meia depois. A queda acentuada de altura devido à turbulência aconteceu enquanto o avião estava sobre o Mar de Andamão, perto de Myanmar. A aeronave enviou um código 7700 no momento — um sinal internacional de emergência.

“A Singapore Airlines presta suas mais profundas condolências para a família do falecido”, dise a companhia aérea. “Nós estamos trabalhando com as autoridades locias da Tailândia para providenciar a assistência médica necessária e enviando uma equipe para Bangkok para providenciar qualquer assistência adicional necessária”