Passageira flagra momento em que motor de avião explode após decolagem

Um avião que saiu do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve que retornar para a capital fluminense depois de um dos motores falhar e explodir instantes após a decolagem nesta segunda-feira, 9. Uma passageira conseguiu registrar o momento exato em que as chamas saem do propulsor da aeronave.

O que aconteceu:

Nas imagens é possível ver quando o motor do avião explode e assusta os passageiros que estavam à bordo;

De acordo com a Gol, companhia aérea responsável pela viagem, o voo G3 1023 sofreu com um problema e teve que pousar no Galeão (GIG);

Segundo a nota enviada à IstoÉ , a empresa ainda afirmou que todos os clientes impactados receberam atendimento e tiveram outro avião para Congonhas assegurado;

, a empresa ainda afirmou que todos os clientes impactados receberam atendimento e tiveram outro avião para Congonhas assegurado; O comunicado informa que a corporação “sempre cumpre à risca os programas de manutenção das aeronaves e acompanha em tempo real os parâmetros de cada motor”;

“A GOL reitera que todas as ações tomadas em relação a este voo asseguram o foco na Segurança, valor número 1 da Companhia”, finaliza a declaração.

