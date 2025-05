Passageira diz ter sido assediada em voo da American Airlines nos EUA

A Justiça norte-americana tornou pública uma ação movida por uma passageira que disse ter sido assediada sexualmente em um voo noturno de São Francisco para Dallas, nos Estados Unidos, da American Airlines, em 2024. Segundo ela, informou os comissários de bordo sobre o ocorrido e seu relato teria sido ignorado.

De acordo com a petição judicial, o texano Cherien Abraham já havia sido denunciado à companhia aérea por ter abusado de uma outra passageira, em 2023.

Questionada pelo jornal “La Nación”, a American Airlines informou que está “trabalhando em colaboração com as autoridades” na investigação do caso. “Essa pessoa não poderá mais voar conosco”, ressaltou.

A passageira Bárbara Morgan pegou um voo de São Francisco até Dallas para visitar o filho. Ela sentou ao lado de Abraham e, após o abuso sexual, informou a companhia aérea sobre o ocorrido.

A ação afirmou que a American Airlines ignorou o relatou e, por isso, acusou a companhia de negligência. Segundo o “The New York Times”, Abraham foi preso e denunciado pela autoridades federais, em março de 2025.

“É difícil descrever o quão traumático é ser tocado assim por um desconhecido, em um avião cheio de gente, em um espaço apertado, sem ter para onde ir. Senti-me exposto e, ao mesmo tempo, completamente invisível”, relatou Morgan, residente na Califórnia, em uma entrevista televisiva. “Quando o voo aterrissou e denunciou o que aconteceu, esperava que a American Airlines interviesse e, no mínimo, dissesse que faria mais para proteger outras mulheres. Em vez disso, recebi respostas frias e culpabilização, como se eu tivesse feito algo errado. Essa vergonha ficou comigo”, escreveu Bárbara Morgan, em -email à American Airlines.

O advogado Patrick J. Driscoll declarou que o FBI e os passageiros tinham alertado a companhia aérea sobre agressões sexuais em voos, “e a empresa teve todas as oportunidades de levar esses avisos a sério. Em vez disso, fez vista grossa, deixando os passageiros vulneráveis ​​a 9 mil metros de altura”.