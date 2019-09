Passado de crimes imperdoáveis

Annette Hess estreou na literatura em 2018, com o suspense “A Intérprete”, que tem tudo para chegar aos cinemas. Sua protagonista é Eva Bruhns, uma jovem alemã que só pensa em casar com o namorado rico. Os traumas da guerra são uma vaga lembrança e o futuro parece brilhante para quem vive na Alemanha Ocidental, em 1963. Contratada para ser intérprete da acusação nos Julgamentos de Auschwitz — processos contra os guardas do campo de extermínio —, Eva conhece os relatos dos sobreviventes. Aos poucos, ela também suspeita do silêncio da família sobre aqueles anos. Fascinada pela Alemanha dividida na Guerra Fria, a autora afirma que a herança nazista é “o assunto mais difícil que um alemão pode escolher”.