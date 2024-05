Passa de meio milhão número de afetados pelas chuvas no RS

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 05/05/2024 - 7:31 Para compartilhar:

Pelo menos 317 dos 497 municípios gaúchos sofreram alguma consequência dos temporais, que atingem a região desde o início da semana. Eduardo Leite diz que será necessário "Plano Marshall" para reconstruir o estado.As fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul já afetaram 510.585 pessoas, de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil do estado às 18h deste sábado (04/05). Pelo menos 317 dos 497 municípios gaúchos já sofreram alguma consequência dos temporais, que atingem a região desde o início da semana.

A Defesa Civil corrigiu a cifra de mortos para 55 pessoas – duas a menos que o registrado no balanço anterior – e informou que ainda há sete óbitos em investigação. Neste sábado, a Defesa Civil passou a divulgar as mortes confirmadas em decorrência dos temporais e as em investigação para determinação da causa. Os municípios com mais óbitos são Gramado (6) e Santa Maria (6). Foram registrados 107 feridos e 74 pessoas desaparecidas.

Em todo o estado, há 69 mil desalojados e 13 mil se encontram em abrigos.

Pelo menos 418,2 mil pontos estão sem energia elétrica. Há ainda 1 milhão de domicílios sem abastecimento de água (34% do total), segundo a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

Os municípios também estão com dificuldade de acesso a telefonia e dados móveis. De acordo com as operadoras, 90 cidades estão sem serviços da TIM, 43 sem os serviços da Vivo e 53 municípios não conseguem acesso pela Claro.

"Próximos dias serão ainda muito difíceis"

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse neste sábado que a tendência é que as estatísticas da tragédia se agravem na medida em que o socorro consiga chegar a regiões de acesso mais difícil.

Ele alertou que os próximos dias "serão ainda muito difíceis" para os habitantes locais e que a reconstrução do estado vai precisar de um "Plano Marshall", se referindo ao plano dos Estados Unidos para financiamento à reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra.

Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao Rio Grande do Sul para acompanhar os trabalhos do governo federal na prestação de assistência humanitária aos atingidos pelas chuvas. A informação foi confirmada pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), Paulo Pimenta, em seu perfil na rede social X (antigo Twitter).

A previsão é que o presidente viaje acompanhado de nove ministros, entre eles, o da Fazenda, Fernando Haddad; a da Saúde, Nísia Trindade, e o da Educação, Camilo Santana.

Lula voltou a afirmar, pelas redes sociais, que não faltarão recursos federais ao Rio Grande do Sul, que enfrenta o que autoridades vêm chamando de pior desastre climático da história do estado.

"O governo federal está em diálogo permanente com o governo do Rio Grande do Sul e com as prefeituras para apoiar a região no que for necessário. Não mediremos esforços para ajudar os municípios que sofrem com as chuvas e salvar vidas", escreveu Lula.

md (EBC, ots)