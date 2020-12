Passa de 450 número de infectados por doença misteriosa na Índia

NOVA DELI, 8 DEZ (ANSA) – Já são mais de 450 as pessoas infectadas por uma doença misteriosa no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, informam as autoridades sanitárias locais ao jornal “Times of India” nesta terça-feira (08).

Segundo a publicação, há 157 pessoas ainda internadas desde que o surto começou, na última sexta-feira (04), e a maioria dos afetados têm entre 20 e 30 anos. Houve apenas uma morte.

No entanto, cerca de 45 crianças também apresentaram sintomas, que vão desde vômito e crises epiléticas a desmaios e a sensação dos olhos queimando. A grande maioria das pessoas que apresentaram sintomas são da cidade de Eluru, mas três casos foram constatados em Denduluru.

Apesar do grande surto, as autoridades ainda não sabem o que causou a doença e estão analisando amostras de água, leite e alimentos em geral para tentar detectar a fonte de tantos casos.

Uma das principais desconfianças é de que substâncias encontradas em um tipo de pesticida usado no controle das lavouras e no combate aos mosquitos – a área é endêmica para dengue e chikungunya – possa ser o responsável pelo problema. Só não se sabe como ele só atacou agora, já que é usado comumente na região. (ANSA).

