Pasalic marca e dá vitória por 1 x 0 à Croácia contra a Dinamarca

COPENHAGUE (Reuters) – Um jogada de oportunismo de Mario Pasalic no segundo tempo deu à Croácia a vitória fora de casa por 1 x 0 sobre a Dinamarca pelo Grupo 1 da primeira divisão da Liga das Nações nesta sexta-feira.

A melhor chance no primeiro tempo caiu para Andreas Cornelius, da Dinamarca, que teve um gol anulado pouco antes do intervalo, pelo que o árbitro considerou ter sido falta do lateral Joakim Maehle na construção da jogada.





Modric entrou no intervalo e cobrou o escanteio que foi trabalhado até a área para Pasalic marcar o único gol da partida, colocando a bola entre as pernas do goleiro Kasper Schmeichel.

A Dinamarca, que teve um gol de Jonas Wind anulado por impedimento aos 42 minutos do segundo tempo, ainda lidera o grupo, com seis pontos em três jogos, e receberá a segunda colocada Áustria na segunda-feira. A Croácia, em terceiro lugar, viaja a Paris para enfrentar a lanterna França.