Partigiano Bruno ‘Elio’ Segre morre aos 105 anos na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/01/2024 - 13:01 Para compartilhar:

TURIM, 27 JAN (ANSA) – Morreu neste sábado (27), em Turim, aos 105 anos, o advogado, jornalista e partigiano Bruno Segre.

Segre era conhecido pelo nome “Elio”, que usou durante a luta pela liberação de Caraglio, em Cuneo, dos fascistas.

Nascido em 4 de setembro de 1918, Bruno Segre se formou em Direito em 1940, mas não pôde exercer a profissão por ser filho de um pai judeu, já que o país estava sob a égide das leis raciais do regime fascista.

Ele foi preso duas vezes, em 1942 e 1944.

Após a atuação durante a Segunda Guerra Mundial, foi conselheiro municipal de Turim e líder do Partido Socialista entre 1975 e 1980.

Segre também ficou conhecido por sua militância pela lei do divórcio – nos anos 70, empreendeu uma campanha que incluiu o aluguel de um avião comercial, que lançou 50 mil panfletos com os dizeres “o divórcio não cai do céu, mas virá da lei”.

A morte do partigiano de ascendência judaica ocorreu exatamente no Dia Internacional da Lembrança do Holocausto.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias