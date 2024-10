Partidos de Lula e Bolsonaro se enfrentarão no segundo turno em quatro cidades; veja quais

Luma Venâncioi Luma Venâncio https://istoe.com.br/autor/luma-venancio/ 08/10/2024 - 7:00 Para compartilhar:

O Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Lula, e o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, serão protagonistas do segundo turno em quatro cidades do Brasil. As disputas entre as legendas acontecem nas regiões Sul, Centro-Oeste e Nordeste.

São elas: Pelotas (RS), Cuiabá (MT), Anápolis (GO), e Fortaleza (CE). No primeiro turno das eleições municipais, o PL conseguiu nomear 10 prefeitos, contra 2 do PT.

– Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o confronto é entre o petista Marroni e Marciano Perondi, do PL.

– Em Cuiabá, Lúdio Cabral concorre pelo PT contra Abílio Brunini, do PL. Ainda no centro-oeste, Márcio Corrêa (PL) enfrenta Antônio Gomide (PT).

– Já na Região Nordeste, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) disputarão a segunda etapa.

Além das quatro cidades, mais 48 vão decidir o resultado da prefeitura em segundo turno; os eleitores retornam às urnas no dia 27 de outubro.

