Partidos de centro-direita devem manter o poder na Irlanda

Os partidos de centro-direita Fianna Fail e Fine Gael devem manter o poder na Irlanda, segundo uma apuração parcial dos votos após as eleições gerais no país, integrante da União Europeia (UE).

Com 153 das 174 cadeiras da Câmara Baixa do Parlamento definidas após a votação de sexta-feira (29), os dois partidos superam a principal legenda de oposição, o nacionalista de esquerda Sinn Fein.

O Fianna Fail é o partido mais votado, com quase 22% dos votos, enquanto o Fine Gael aparece em segundo, com 21%. O Sinn Fein é o terceiro, com 19%.

Para obter maioria, um partido ou coalizão precisa de ao menos 88 cadeiras no Parlamento.

Segundo os resultados preliminares, o Fianna Fail deverá conquistar 40 cadeiras, o Fine Gael 33 e o Sinn Fein 34.

Os dois partidos de centro-direita descartam uma coalizão com o Sinn Fein e visam as legendas de centro-esquerda, os trabalhistas e social-democratas, como aliados no governo, segundo a imprensa local.

“No geral, o centro se manteve na política irlandesa”, disse Paschal Donohoe, um dos principais ministros do Fine Gael no atual governo e dirigente do partido, após sua reeleição para o Parlamento.

“Mas temos muito trabalho a fazer”, acrescentou Donohoe sobre a formação de uma nova coalizão de governo.

