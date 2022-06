Partido votará moção de desconfiança contra Boris Johnson

LONDRES, 6 JUN (ANSA) – O Partido Conservador vai votar nesta segunda-feira (6) uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, criticado por ter participado de confraternizações com sua equipe durante períodos de lockdown no país.

A votação foi convocada após 15% dos deputados conservadores – 54 de um total de 359 – terem apresentado pedidos questionando a liderança de Johnson, que chefia o governo britânico desde julho de 2019.





O escrutínio deve acontecer entre 18h e 20h (entre 14h e 16h em Brasília) e determinará se o premiê deve continuar como líder do Partido Conservador. Em caso de derrota, Johnson também teria de renunciar ao posto de primeiro-ministro, já que não teria mais o apoio de sua própria legenda.

No entanto, de acordo com o governo, o premiê enxerga na votação uma oportunidade de colocar fim ao chamado “Partygate”, escândalo que derrubou sua popularidade nos últimos meses.

Entre 2020 e 2021, membros do governo britânico, incluindo o próprio primeiro-ministro, participaram de confraternizações durante períodos de lockdown, violando as restrições em vigor para conter a pandemia de Covid-19. Johnson chegou inclusive a ser multado pela polícia de Londres. (ANSA).