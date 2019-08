Partido ‘tem palavra’ e entregará 100% dos votos na reforma, diz líder do Podemos

O líder do Podemos, deputado José Nelto (GO), acredita que sua bancada não vai alterar seu placar na votação da reforma da Previdência no segundo turno. “Temos palavra e compromisso com o Brasil”, disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Nelto afirma que toda bancada deve votar a favor da reforma, como aconteceu no primeiro turno, quando o Podemos entregou seus 11 votos pela aprovação da reforma. Diz ainda que o texto não deve sofrer alterações significativas nessa fase. “Devemos começar a votação amanhã e concluir até quinta ou no máximo sexta”, comentou.

Outro líder que garante que seu partido irá também entregar 100% dos seus votos a favor é Marcel Van Hattem (RS), do Novo. O partido tem 8 deputados na atual legislatura.