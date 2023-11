Partido suspende senador francês suspeito de drogar colega

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 19/11/2023 - 16:31 Para compartilhar:

O partido conservador francês Horizons anunciou neste sábado (18/11) que suspendeu o senador Joel Guerriau, acusado de tentar dopar uma colega parlamentar para molestá-la sexualmente depois.

Senador desde 2011, Guerriau, 66, está desde a sexta-feira sob investigação formal por suspeita de batizar uma taça de champagne oferecida por ele a Sandrine Josso, 48, segundo informações da defesa da senadora e da Promotoria de Justiça em Paris.

O senador e banqueiro nega as acusações. A defesa dele afirmou na sexta que “vai lutar para provar que ele nunca teve a intenção de dopar sua colega e amiga de longa data para abusar dela”.

Seu partido, que integra a base de governo do presidente Emmanuel Macron, anunciou que “não tolerará jamais a menor complacência com violência sexista e sexual” e ameaça com uma eventual expulsão. Guerriau também foi suspenso da bancada que ele integra na Casa, Os Independentes.

O que se sabe até agora sobre o caso

Segundo a Promotoria, Josso, que integra o partido centrista MoDem, passou mal após aceitar uma taça de champagne na casa de Guerriau em Paris na terça.

Não está claro por que a parlamentar estava na casa do colega no momento. Ela e Guerriau se conheceriam há dez anos, mas não teriam um relacionamento.

A defesa da senadora afirma que ela viu o colega manuseando uma pequena embalagem plástica contendo uma substância branca, o que a levou a crer que ele estava tentando dopá-la.

A polícia revistou a casa e o gabinete de Guerriau e promotores confirmaram a apreensão de ecstasy – a substância também foi encontrada no organismo de Josso, levando a senadora a formalizar a denúncia.

