Partido quer que general anti-LGBTQ dispute vaga de Berlusconi

ROMA, 19 AGO (ANSA) – O partido de extrema-direita italiano Força Nova (FN) propôs neste sábado (19) que o general Roberto Vannacci, destituído após criticar homossexuais, o feminismo, o ambientalismo e os imigrantes em seu livro, se candidate pela sigla para a vaga de Silvio Berlusconi no Senado.

A escolha, que deverá ocorrer no fim de outubro, será feita no colégio eleitoral do distrito de Monza, no norte da Itália, onde Berlusconi, que morreu no último dia 12 de junho, foi eleito em 2022.

A proposta foi anunciada em um comunicado no qual é explicado que o secretário do FN, Roberto Fiore, é “o único político até hoje que defendeu o general Vannacci por seu livro e suas palavras”.

“Na esperança de que ele seja contra a guerra, e contra a loucura da vacinação, peço a Roberto Vannacci que se apresente, pelo Força Nova, nas eleições parciais de Monza. Um ato de coragem que lombardos e italianos gostariam de apreciar”, acrescenta o texto, reforçando que “os cidadãos querem uma Revolução Italiana”.

A oferta é realizada no dia em que Vannacci recebeu apoio de diversas pessoas nas redes sociais, por meio da hashtag #IostoconVannacci (Eu estou com Vannacci, em português).

“Ele não cometeu nenhum crime”, disse um usuário, enquanto outro chamou Vannacci, que foi demitido do cargo de chefe do Instituto Geográfico Militar, de “um verdadeiro herói italiano”.

Em seu livro “Il mondo al contrario” (“O mundo ao contrário”, em tradução livre), Vannacci escreve frases preconceituosas ao se referir a casais gays, imigrantes, feministas, além de fragmentos controversos a respeito das questões da legítima defesa e de ambientalismo. (ANSA).

