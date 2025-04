Partido quer adiar evento brasileiro em Roma após morte de Papa

ROMA, 24 ABR (ANSA) – O partido conservador Força Itália (FI), do vice-premiê Antonio Tajani, pediu nesta quinta-feira (24) o adiamento de um evento com músicas brasileiras, previsto para acontecer na ruas de Roma, no próximo dia 25 de abril, em respeito ao papa Francisco.

O Pontífice faleceu no último dia 21 de abril e seu corpo é velado na Basílica de São Pedro, de onde partirá rumo ao principal templo mariano da capital da Itália, a Basílica Santa Maggiore, para ser sepultado no sábado (26).

“Nestes dias de luto nacional e de condolências em todo o mundo pela morte do papa Francisco, soubemos pelas redes sociais de uma iniciativa promovida pelo Município I para o dia 25 de abril, na via dei Coronari, intitulada ‘A estrada dos sonhos’, com uma procissão e ‘percussão e ritmos brasileiros’ pelas ruas do centro de Roma”, relatou Luisa Regimenti, secretária do FI na “cidade eterna”.

Segundo a política, “inúmeros cidadãos relataram a inadequação de tal evento em um momento de reflexão e luto”.

Na nota, Regimenti apelou tanto para a empresa organizadora, Viva Project, quanto para as autoridades do Município I, como a líder Lorenza Bonaccorsi, para providenciarem que o evento ocorra de “forma sóbria ou, melhor ainda, seja adiado para um momento mais oportuno, a fim de oferecer aos cidadãos as apresentações artísticas em questão”.

“Nestes dias, conforme as normas governamentais, todas as cerimônias são permitidas, com a sobriedade que a circunstância impõe a cada uma, mas acreditamos que dançar na rua enquanto os fiéis na Basílica de São Pedro prestam sua última homenagem ao Papa é completamente inapropriado”, concluiu a política.

Líder da Igreja Católica desde março de 2013, Bergoglio faleceu na última segunda-feira (21), aos 88 anos de idade, vítima de uma parada cardiocirculatória em decorrência de um AVC, após mais de dois meses de batalha contra uma grave pneumonia.

