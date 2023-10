Partido populista contrário à ajuda para Ucrânia vence eleições na Eslováquia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2023 - 11:16 Compartilhe

O partido populista Smer-SD, contrário à ajuda à Ucrânia e que critica tanto a União Europeia (UE) como a Otan, venceu as eleições legislativas de sábado na Eslováquia, segundo os resultados anunciados neste domingo.

O partido do ex-primeiro-ministro Robert Fico recebeu 23% dos votos e superou a legenda de centro Eslováquia Progressista, com 18%.

“A Eslováquia e seus habitantes têm problemas mais importantes que a Ucrânia”, disse Fico à imprensa neste domingo.

O político acrescentou que a situação na Ucrânia “é uma enorme tragédia para todos” e pediu negociações de paz. “Mais mortes não ajudarão ninguém”, afirmou.

Durante a campanha, o ex-premiê prometeu que a Eslováquia interromperia o envio de ajuda à Ucrânia e defendeu que o país tenha relações melhores com a Rússia.

A presidente da Eslováquia, Zuzana Caputova, declarou neste domingo que solicitará oficialmente na segunda-feira que o Smer-SD forme um governo.

Analistas acreditam que um governo de Fico pode mudar a política externa eslovaca para algo parecido com o que faz o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban.

Fico afirmou que a orientação da política externa da Eslováquia não vai mudar porque o país é membro da UE.

“Isto não significa que eu não possa criticar coisas que não me agradam na UE”, disse.

O Smer-SD conquistou 42 cadeiras das 150 do Parlamento e precisará formar uma coalizão para governar o país.

Um possível aliado será o partido esquerdista Hlas-SD, criado em 2020, quando um grupo de deputados do Smer abandonou a legenda. A formação conseguiu 27 cadeiras no Parlamento.

O Hlas-SD é liderado por Peter Pellegrini, que assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2018, depois da renúncia de Fico ao posto de chefe de Governo em meio aos protestos no país devido ao assassinato do jornalista Jan Kuciak e sua companheira.

Kuciak revelou as ligações entre a máfia italiana e o governo de Fico em sua última reportagem, publicada de maneira póstuma.

Pellegrini declarou à imprensa que não é uma boa ideia ter dois ex-primeiros-ministros no mesmo governo, mas que isto “não significa que uma coalizão deste tipo seja impossível”.

O analista Branislav Kovacik, da Universidade Matej Bel, disse à AFP que acredita na presença de Pellegrini na coalizão.

“Talvez ele não integre o gabinete. Poderia ser o presidente do Parlamento, já exerceu o cargo no passado e fez um bom trabalho”, comentou.

Os dois partidos estabeleceram uma aliança no passado com o nacionalista Partido Nacional Eslovaco (SNS), que conseguiu 10 cadeira no Parlamento, para alcançar a maioria de 79 legisladores.





Fico já formou governo duas vezes com o SNS, que também é contrário à ajuda para a Ucrânia.

A Eslováquia é uma das principais contribuintes na ajuda para a Ucrânia, levando em consideração o PIB do país.

O ministro eslovaco da Defesa, Martin Sklenar, visitou Kiev antes da eleição. No dia da votação, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky agradeceu o apoio da Eslováquia.

– Desinformação –

A campanha foi marcada por elevados índices de desinformação na internet, com vários ataques ao presidente do partido Eslováquia Progressista, Michal Simecka, que é vice-presidente do Parlamento Europeu.

Um estudo da organização Globsec mostrou no ano passado que a maioria dos eslovacos acredita em teorias da conspiração.

A Eslováquia virou um país independente em 1993, após a separação pacífica da República Tcheca, depois que a ex-Tchecoslováquia acabou em 1989 com quatro décadas de governo comunista.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias