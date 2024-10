Partido opositor venezuelano denuncia ‘assassinato’ de militante detido

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/10/2024 - 16:20 Para compartilhar:

O partido opositor venezuelano Vontade Popular (VP) denunciou, nesta sexta-feira (25), o “assassinato” de um de seus militantes, que estava sob custódia policial.

“O Vontade Popular denuncia, de forma responsável e com profundo pesar, ao país e à comunidade internacional, o assassinato de Edwin Santos pelas mãos do regime de Maduro”, disse a legenda, uma das principais da coalizão opositora, em comunicado. “Ele foi assassinado após ter sido sequestrado por membros dos órgãos de segurança do Estado”, acrescenta a nota.

