Partido italiano gera polêmica com releituras da Natividade

ROMA, 26 DEZ (ANSA) – Um partido italiano provocou polêmica no país ao publicar releituras da Natividade que mostram o menino Jesus com duas mães ou dois pais.

“O bonito das tradições é que elas podem mudar”, escreveu no X (antigo Twitter) a legenda de centro Mais Europa, ramificação do histórico partido libertário Radicais Italianos, em uma mensagem na véspera de Natal.

A postagem exibe quatro releituras da cena do menino Jesus na manjedoura: uma com um casal de mulheres no papel de Maria, outra com um casal de homens na função de José e duas que retratam Cristo como um bebê negro, sendo que em uma delas ele é filho de mãe solteira.

A publicação gerou uma onda de críticas nas redes sociais e até discordâncias dentro do partido. “Se o Mais Europa pensa que pode defender a diversidade com acenos hipócritas à tradição, eu não estou disponível para o papel da Virgem Maria lésbica. Adeus ao Mais Europa e bom suicídio político”, disse a empreendedora e agora ex-militante da legenda Anita Likmeta.

Já Carlo Fidanza, chefe da delegação do partido de direita Irmãos da Itália (FdI), da premiê Giorgia Meloni, no Parlamento Europeu, chamou as releituras de “patéticas”, enquanto seu correligionário Alfredo Antoniozzi, vice-líder do FdI na Câmara dos Deputados, denunciou o “relativismo ético de uma minoria de dogmáticos que brinca com as tradições e a identidade religiosa”. (ANSA).

