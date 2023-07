Partido italiano critica investimentos da UE na América Latina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2023 - 9:01 Compartilhe

BRUXELAS, 17 JUL (ANSA) – A Liga, um dos partidos que integram o governo da premiê da Itália, Giorgia Meloni, criticou nesta segunda-feira (17) a promessa da União Europeia de investir 45 bilhões de euros na América Latina.

Em nota, o eurodeputado Alessandro Panza, membro da Liga e da Comissão de Desenvolvimento Regional no Parlamento da UE, questionou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de onde virá esse dinheiro.

“É, sem dúvidas, uma ótima notícia. Para a América Latina, obviamente. Gostaríamos de saber onde a Comissão Europeia pretende pegar esse dinheiro para construir, entre outras coisas, uma linha de metrô na Colômbia ou garantir acesso universal à energia no Panamá”, diz uma nota divulgada por Panza.

Segundo o parlamentar da Liga, todas essas obras são “meritórias e devem ser apoiadas”. “Mas, a partir do momento em que tivemos escassez de fundos para os territórios em diversas ocasiões, é legítimo questionar se essas são as prioridades da UE. Não tem nenhum país ou nenhuma região na Europa que precise desses recursos, fruto de nosso dinheiro, mais urgentemente?”, concluiu.

De acordo com Von der Leyen, os investimentos “de alta qualidade” na América Latina ocorrerão no âmbito do Global Gateway, megaprograma do bloco europeu para ampliar sua influência no mundo.

A iniciativa se sustenta nos seguintes pilares: transição verde, transformação digital inclusiva, desenvolvimento humano e resiliência sanitária. Entre os projetos em andamento estão a expansão das redes de telecomunicações na Amazônia, a eletrificação do transporte público na Costa Rica e a construção de uma linha de metrô na Colômbia. (ANSA).

