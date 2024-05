Partido governante lidera legislativas na África do Sul sem maioria absoluta

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/05/2024 - 16:50 Para compartilhar:

O governante Congresso Nacional Africano (ANC) caminha para uma vitória nas eleições legislativa sul-africanas, mas perderia a maioria absoluta que ostenta desde o fim do apartheid, há 30 anos, segundo resultados parciais divulgados nesta quinta-feira (30).

Com 35% dos votos apurados até as 18h GMT, o ANC, do presidente Cyril Ramaphosa, liderava a contagem, com 42,3% (abaixo dos 57% de 2019), segundo a Comissão Eleitoral.

Atrás do ANC, aparecem o partido neoliberal Aliança Democrática (DA), com pouco menos de 25%, e o partido esquerdista Lutadores da Liberdade Econômica (EFF), com 9%, levemente acima do partido uMkhonto we Sizwe (MK), do ex-presidente Jacob Zuma, com 8%.

Os resultados finais não são esperados antes do fim de semana, mas poderão obrigar o atual líder do ANC e presidente nacional, Cyril Ramaphosa, a procurar aliados para obter um segundo mandato.

Se a tendência dos primeiros votos apurados se confirmar, será a primeira vez que o ANC recolhe menos de 50% dos votos desde as eleições democráticas de 1994, que marcaram o fim do apartheid.

“África do Sul à beira de uma mudança política”, foi a manchete da primeira página do jornal BusinessDay desta quinta-feira, sublinhando a natureza histórica que estas eleições poderiam ter.

O alto comparecimento dos eleitores levou ao fechamento tardio de alguns colégios eleitorais e indica uma participação “claramente acima” dos 66% registados em 2019, segundo a Comissão Eleitoral Independente.

Os 400 deputados eleitos vão nomear em junho o presidente para os próximos cinco anos. “Espero que o ANC perceba que não precisamos mais dele”, disse à AFP o estudante Shaun Manyoni, 21.

“Sinceramente, precisamos de uma mudança neste país”, desabafou durante a votação a contadora Sibahle Vilakazi, 25, da cidade de Durban.

“O MK está realmente tirando votos do ANC”, disse o professor de ciência política Siphamandla Zondi.

O ANC, que tem 230 deputados (57,3%), deve, no entanto, continuar sendo a maior bancada do Parlamento. Mas se ficar com menos de 50%, terá que buscar aliados para formar um governo de coalizão.

