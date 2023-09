Partido expulsa advogado que ofendeu ministros do STF e confundiu ‘O Príncipe’ com ‘O Pequeno Príncipe’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2023 - 8:46 Compartilhe

O partido Solidariedade divulgou uma nota na quinta-feira, 15, na qual comunicou a expulsão do advogado Hery Kattwinkel, que defendeu um dos réus condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Durante sua fala, o profissional atacou ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), endossou discurso de ódio e ainda confundiu a obra “O Príncipe”, de Nicolau Maquiavel, com “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry.

O Solidariedade destacou que o advogado utilizou falas ofensivas e desrespeitosas contra a máxima Corte brasileira. Também afirmou que não compactua com a postura de Hery Kattwinkel durante sua fala na tribuna do STF.

Kattwinkel atuou na defesa de Thiago de Assis Mathar, que foi condenado a 14 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e deterioração do patrimônio tombado.

A defesa negou as acusações e afirmou que Thiago entrou no Palácio do Planalto para tentar de proteger do quebra-quebra. Porém o advogado também utilizou o seu tempo para atacar os ministros do STF e divulgar informações falsas sobre eles.

O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos processos, rebateu as falas de Hery e classificou como “patético e medíocre” um advogado usar a tribuna da Corte para propagar discurso de ódio.

Confusão literária

Outro ponto refutado por Moraes foi a confusão literária feita pelo advogado. “Diz ‘O Pequeno Príncipe’, os fins justificam os meios”, afirmou Hery.

“Realmente é muito triste (…) confundiu ‘O Príncipe’, de Maquiavel, com ‘O Pequeno Príncipe’, de Antoine de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver”, disparou Moraes.

Além disso, a frase usada pelo advogado é atribuída ao poeta romano Ovídio, na obra Heroides, embora seja geralmente creditada ao livro “O Príncipe”.

