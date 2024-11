Partido do presidente de Sri Lanka conquista maioria absoluta nas legislativas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/11/2024 - 8:49 Para compartilhar:

O partido do novo presidente do Sri Lanka, o esquerdista Anura Kumara Dissanayake, assegurou a maioria parlamentar com uma ampla vitória nas eleições legislativas antecipadas de quinta-feira.

O governante de 55 anos, que se declara marxista, embora aceite a economia de mercado, assumiu a presidência em setembro com a promessa de combater a corrupção e recuperar os ativos do país, mergulhado desde 2022 em uma profunda crise econômica.

A coalizão de governo, no entanto, contava com apenas três cadeiras no Parlamento. Ele decidiu então convocar eleições antecipadas com o objetivo de obter apoio suficiente para avançar com suas reformas.

A aposta deu certo. Segundo os resultados quase completos publicados nesta sexta-feira pela Comissão Eleitoral, a coalizão Poder Popular Nacional (PPN) conquistou 159 das 225 cadeiras do Parlamento.

“Obrigado a todos que votaram por um renascimento”, escreveu Dissanayake na rede social X.

Segundo os resultados, o PPN recebeu 61,5% dos votos, muito à frente dos 17,6% obtidos pelo partido do líder da oposição, Sajith Premadasa.

A taxa de participação foi de pouco menos de 70%, abaixo do índice registrado nas eleições presidenciais de setembro, quando se aproximou de 80%.

aj/cwl/dbh-jvb/avl/fp

INVESTOR AB