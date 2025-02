Partido Democrata elege nos EUA novo líder para combater governo Trump

O Partido Democrata dos Estados Unidos elegeu neste sábado (1º) Ken Martin como seu novo líder, que agora assume as tarefas de reconstruir uma legenda que ainda está se recuperando da derrota nas eleições do ano passado e de encontrar o melhor oponente contra o republicano Donald Trump.

“O Partido Democrata é o partido dos trabalhadores e é hora de arregaçar as mangas e lutar em todos os lugares, em cada eleição e em cada nível de governo”, indicou um comunicado da formação.

Este ativista progressista de 51 anos, relativamente desconhecido fora do partido, enfatizou a necessidade de reconectar os democratas com os chamados eleitores de colarinho azul e levar a luta eleitoral aos 50 estados do país, até mesmo aos bastiões da política conservadora.

“As eleições de hoje marcam um novo capítulo na liderança do DNC (Comitê Nacional Democrata) e Donald Trump e seus aliados bilionários estão avisados: os responsabilizaremos por enganar as famílias trabalhadoras e os venceremos nas urnas”, declarou Martin após sua eleição.

Os principais dirigentes do partido se reuniram em um grande hotel perto de Washington, onde os membros do DNC, órgão de governo do partido, estão fazendo um balanço e autocrítica de sua derrota em novembro para Trump.

Nomearam Martin, ex-presidente da ala do partido em Minnesota, para elaborar seu plano de batalha nacional.

“Isto não é um jogo de xadrez em que todos movem suas peças de um lado para o outro de forma respeitosa e cronometrada. Isto é uma guerra de guerrilhas em forma política”, disse Katherine Jeanes, subdiretora do Partido Democrata no estado da Carolina do Norte, antes da votação.

