Partido de Tabata libera filiados em segundo turno entre Boulos e Nunes

João Vitor Revedilho 17/10/2024 - 13:09

O PSB, partido de Tabata Amaral, liberou seus filiados para se posicionarem como preferirem entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno da eleição para a prefeitura de São Paulo. A decisão foi tomada pela executiva nacional em reunião nesta quinta-feira, 17.

A decisão valida os posicionamentos da própria Tabata, que teve 9,9% dos votos no primeiro turno e anunciou voto no psolista logo após a apuração, e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que confirmou apoio a Boulos em entrevista ao programa Roda Viva, mas não impõe restrições aos pessebistas que permanecerem neutros ou apoiarem a reeleição de Nunes.