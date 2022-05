Partido de Scholz perde força em eleição de estado-chave alemão

Conservadores da CDU tiveram o melhor resultado em eleição neste domingo e devem seguir no comando da Renânia do Norte-Vestfália, o estado mais populoso e de maior importância econômica da Alemanha.A União Democrata Cristã (CDU) saiu como a maior vencedora da eleição estadual realizada neste domingo (15/05) na Renânia do Norte-Vestfália, o estado mais populoso e relevante economicamente da Alemanha.





Projeções indicam que o partido da ex-chanceler federal Angela Merkel recebeu 35% dos votos. O Partido Social-Democrata (SPD), legenda do atual chanceler federal, Olaf Scholz, teve 27,5%, 3,7 pontos percentuais a menos do que na eleição anterior, em 2017.

No sistema federativo alemão, os deputados estaduais têm um poder considerável e o resultado deste pleito é considerado uma mensagem importante para Scholz.

Antiga zona mineradora da Alemanha Ocidental, a Renânia do Norte-Vestfália era tradicionalmente um bastião do SPD, mas os conservadores da CDU já haviam ganhado as eleições de 2017. Pesquisas eleitorais recentes indicavam que as duas legendas estavam em empate técnico na disputa deste ano.

Cerca de 13 milhões de pessoas estavam aptas a votar no pleito, apelidado “eleição federal em miniatura” devido à sua relevância.

O que significa o resultado para os partidos?

O atual governador, Hendrik Wüst, da CDU, assumiu o cargo de Armin Laschet no ano passado, que se lançou em uma fracassada campanha eleitoral para substituir Angela Merkel como novo chanceler federal alemão.

A CDU atualmente governa a Renânia do Norte-Vestfália em coalizão com o Partido Liberal Democrático (FDP), mas as projeções indicam que os liberais receberam somente 5% dos votos, o mínimo necessário para superar a cláusula de barreira e ter direito a assentos no parlamento estadual. Dessa forma, os dois partidos não conseguiriam garantir a maioria para governar.

Isso deve dar ao Partido Verde, que segundo as projeções receberam 18,5% dos votos, o triplo da eleição passada, uma posição decisiva na formação do próximo governo. Os verdes já haviam alcançado seu melhor resultado nacional no ano passado e compõem a coalizão do governo federal, ao lado do SPD e do FDP.

Em termos numéricos, a CDU poderia formar uma coalizão com os verdes para governar o estado. Outra possibilidade, mais remota, seria uma coalizão entre SPD, verdes e liberais, que também alcançaria a maioria, segundo as projeções.

O estado alemão de Schleswig-Holstein também realizou eleições no domingo passado e deu uma grande vitória à CDU. No final de março, porém, o pequeno estado de Saarland deu ao SPD uma vitória importante, pondo fim a anos de coalizão entre SPD e da CDU.

bl (dpa, Reuters)