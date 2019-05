Partido de Salvini vence eleições europeias na Itália

ROMA, 26 MAI (ANSA) – O partido nacionalista e de extrema-direita Liga Norte, do vice-premier Matteo Salvini, foi o mais votado na Itália para o Parlamento Europeu, indicaram as projeções locais. A legenda de Salvini, que compõe o bloco Europa das Nações e das Liberdades (ENL) junto com a francesa Marine Le Pen, aparece com 30% dos votos nas pesquisas de boca e urna e projeções italianas. “Apenas uma palavra: Obrigado, Itália”, celebrou Salvini no Twitter.

“É um resultado histórico, porque é a primeira vez que a Liga Norte é o primeiro partido da Itália”, disse chefe de bancada na Câmara dos deputados, Riccardo Molinari.

O segundo lugar ainda está indefinido, com um empate entre o opositor Partido Democrático (PD), cuja previsão aponta para 21% a 25% dos votos, e o governista Movimento 5 Estrelas (M5S), que deve ficar com 20% a 24% dos votos.

O Forza Italia, do ex-premier Silvio Berlusconi, aparece com 10% dos votos nas projeções. A Itália foi às urnas neste domingo (26) para renovar o Parlamento Europeu pelos próximos cinco anos. (ANSA)