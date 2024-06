Partido de Salvini perde feudo no norte da Itália após 20 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/06/2024 - 14:01 Para compartilhar:

BÉRGAMO, 10 JUN (ANSA) – Pela primeira vez em 20 anos, a Liga, partido do vice-premiê Matteo Salvini, perdeu as eleições municipais na cidadezinha de Pontida, em Bérgamo.

O local é um reduto eleitoral tradicional da sigla, sendo inclusive o palco da convenção anual do partido.

O atual prefeito, Pierguido Vanalli, foi derrotado por Davide Cantù, do partido Irmãos da Itália (FDI) e da lista “Viviamo insieme Pontida”.

“Estamos muito contentes com o resultado, foi uma vitória de toda a lista. Os cidadãos nos premiaram pelo que estava escrito no programa e pela forma como nos apresentamos. Estamos muito felizes com o resultado. O trabalho de todos os rapazes foi reconhecido e apreciamos a confiança depositada nos jovens”, agradeceu o futuro alcaide.

O candidato do partido da premiê Giorgia Meloni teve 33,18%, ante 21,95% da Liga. O Partido Democrático (PD) reuniu 19,43% dos votos, enquanto a sigla Força Itália (FI) teve 8,26%.

(ANSA).