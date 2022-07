++ Partido de Salvini critica M5S por renúncia de Draghi ++

ROMA, 14 JUL (ANSA) – O partido de extrema-direita Liga, de Matteo Salvini, criticou o M5S pela renúncia do premiê Mario Draghi nesta quinta-feira (14). A sigla faz parte da coalizão que sustenta o governo.

“A Liga foi leal, construtiva e generosa por um ano e meio, mas há semanas o presidente [do Conselho de Ministros] Draghi e a Itália eram vítimas dos muitos ‘nãos’ do Movimento 5 Estrelas e das imposições ideológicas do Partido Democrático. A Liga, unida e compacta depois das numerosas reuniões de hoje, compartilha a preocupação para o destino do país: é impensável que a Itália deva sofrer semanas de paralisia em um momento dramático como esse, ninguém deve ter medo de restituir a palavra aos italianos”, diz a nota oficial. (ANSA).