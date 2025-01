Partido de Puigdemont anuncia suspensão de negociações com governo espanhol

O líder separatista catalão Carles Puigdemont anunciou, nesta sexta-feira (17), em Bruxelas, que seu partido, Junts per Catalunya (JXC), decidiu suspender as negociações setoriais com os socialistas no governo na Espanha e insistiu na necessidade de recuperar a “confiança”.

“A partir de hoje, estamos suspendendo as negociações políticas com o Partido Socialista Operário Espanhol [PSOE], no poder, sobre questões setoriais”, disse Puigdemont em uma coletiva de imprensa.

Na prática, a decisão significa que o JxC não participará das negociações orçamentárias de 2025.

O partido catalão pró-independência, disse ele, está, portanto, abandonando a posição de “falar sobre tudo”. “Os orçamentos não serão negociados, e se houver decretos ou iniciativas legislativas, não nos procurem”, acrescentou.

Os dois partidos haviam fechado um acordo, que inclui um mecanismo de verificação, que lhes permitiu fornecer os votos cruciais para que Pedro Sánchez alcançasse uma maioria parlamentar e formasse um novo governo na Espanha.

No entanto, os separatistas catalães dizem que o PSOE não está cumprindo suas obrigações à luz desse acordo. “Temos um acordo que não está sendo cumprido”, disse o líder pró-independência.

O JxC havia exigido que o governo de Sánchez passasse por uma questão de confiança no Parlamento espanhol, mas o governo conseguiu adiar o debate.

Como resultado, Puigdemont convocou uma reunião “urgente e extraordinária” na Suíça, ativando o mecanismo para verificar o grau de cumprimento do acordo.

“Já faz um mês que avisamos que a confiança foi quebrada. E a decisão que o PSOE tomou foi a de não tomar nenhuma decisão”, lamentou.

No entanto, Puigdemont descartou que o JxC se juntaria à iniciativa de apresentar uma moção de censura contra Sánchez no Parlamento espanhol, como aventurou o Partido Popular (PP, de direita), de oposição, com o apoio do Vox (extrema direita).

Entretanto, ele lembrou que, sem os votos do JxC, o governo não tem maioria no Congresso dos Deputados.

ahg/pc/dd/aa