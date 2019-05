BRUXELAS, 26 MAI (Ansa) – O Fidesz, partido ultraconservador do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, é apontado como o grande vencedor das eleições ao Parlamento Europeu no país. De acordo com as pesquisas de boca de urna e projeções, a legenda conquistou 56% dos votos. (ANSA)