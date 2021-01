Partido de Merkel elege Armin Laschet como novo líder

BERLIM, 16 JAN (ANSA) – O governador da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet, foi eleito neste sábado (16) como novo líder da União Democrata-Cristã (CDU), partido da chanceler da Alemanha, Angela Merkel.

Considerado um moderado e defensor da continuidade das políticas de Merkel, Laschet, 59 anos, superou Friedrich Merz no segundo turno por 521 votos a 466. Ao todo, 991 delegados da CDU participaram da eleição, sendo que quatro se abstiveram.

A vitória de Laschet é também um triunfo do campo moderado sobre a ala mais conservadora do partido, que apoiava Merz. “Estou ciente da responsabilidade e farei com que a união possa decidir o chanceler nas eleições federais”, disse o novo líder da CDU.

Durante o congresso virtual do partido, Laschet havia defendido que a CDU só continuaria no poder se “permanecesse forte no centro da sociedade”. “Talvez eu não seja o homem da perfeita ‘mise-en-scène’, mas sou Armin Laschet e vocês podem confiar em mim”, declarou.

O tom do discurso evoca a própria personalidade de Merkel, que governa a Alemanha desde novembro de 2005 com uma imagem pragmática e pouco midiática, mas que desperta segurança no eleitorado.

A chanceler se aposentará da política no fim deste ano, após as eleições federais de setembro de 2021, que terão a CDU como franca favorita à vitória.

Laschet substitui Annegret Kramp-Karrenbauer, que havia assumido a liderança do partido em dezembro de 2018, mas abdicou do cargo após uma controversa aliança entre correligionários a legenda de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) para eleger o governador da Turíngia.

O caso provocou revolta no establishment político alemão, incluindo em Merkel, que considerou o acordo com o AfD “imperdoável”. (ANSA).

