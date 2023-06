Partido de Meloni apresenta PL para proibir mesquitas em galpões

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/06/2023 - 14:01 Compartilhe

ROMA, 10 JUN (ANSA) – Começou neste sábado (10) a análise de um projeto de lei do partido Irmãos da Itália (FdI), da premiê Giorgia Meloni, que pretende proibir a transformação de galpões, garagens e instalações industriais em locais de culto para comunidades islâmicas.

Assinada pelo líder do FdI na Câmara dos Deputados, Tommaso Foti, a proposta diz respeito às normas urbanísticas e estabelece que, para as religiões que não tenham assinado um acordo com o Estado, as associações culturais que usufruam de um imóvel não podem alterar seu destino para utilizá-lo como local de culto.

O relator Fabrizio Rossi (FdI) apresentou o texto à Comissão do Ambiente e explicou que o projeto “pretende limitar a aplicação do atual regulamento tendo em conta a proliferação na última década de associações que, de fato, têm como função predominante a administração de locais de culto para comunidades islâmicas em edifícios sem os requisitos de planejamento, estruturais e de segurança necessários para o uso pretendido”.

De fato, o Islã é a única religião, entre as mais difundidas na Itália, que não assinou um acordo com o Estado.

No entanto, os partidos de oposição criticaram o projeto de lei apresentado pelo partido de Meloni e expressaram dúvidas sobre se a legislação seria constitucional, dizendo que impediria a liberdade religiosa caso fosse aprovada.

O líder do Partido Verde, Angelo Bonelli, escreveu, inclusive, uma carta ao presidente da Câmara, Lorenzo Fontana, expressando essas preocupações depois que o projeto de lei foi apresentado a um comitê parlamentar. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias