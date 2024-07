Partido de Le Pen critica Mbappé: ‘Cada um no seu lugar’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/07/2024 - 8:01 Para compartilhar:

PARIS, 5 JUL (ANSA) – O partido de extrema direita francês Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen, criticou o craque Kylian Mbappé por ter chamado de “catastrófico” o avanço da legenda nas eleições legislativas.

“Chega de lições de moral”, afirmou à imprensa local Laurent Jacobelli, porta-voz do RN, horas antes da partida entre França e Portugal pelas quartas de final da Eurocopa.

“Eu não vou a campo dar conselhos como treinador, acredito que cada um deve ficar no seu lugar. O campo certo para Mbappé é a seleção francesa, ele veste a camisa de todos os franceses, independentemente do voto”, acrescentou.

Na última quinta, o novo craque do Real Madrid disse que a vitória do RN no primeiro turno das eleições legislativas foi “catastrófica” e fez um apelo para os eleitores comparecerem às urnas em 7 de julho para não deixar o país “nas mãos de certas pessoas”.

“É realmente urgente votar no segundo turno, é um momento crucial na história”, declarou. (ANSA).