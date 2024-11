Partido confirma candidatura de Morales em eleições de 2025

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/11/2024 - 14:01 Para compartilhar:

LA PAZ, 11 NOV (ANSA) – O partido boliviano Movimento ao Socialismo (MAS) ratificou nesta segunda-feira (11) a candidatura do ex-mandatário Evo Morales nas próximas eleições presidenciais do país, agendadas para agosto de 2025.

A decisão da legenda ignora o Tribunal Constitucional da Bolívia, que confirmou na semana passada a regra que proíbe um presidente de cumprir mais de dois mandatos, mesmo não consecutivos.

Morales e seus apoiadores, no entanto, argumentaram que a medida deveria ser considerada “nula”, pois teria sido adotada por juízes cujo mandato expirou no ano passado. Eles, contudo, foram acusados de permanecer em seus cargos irregularmente com o apoio do atual presidente boliviano, Luis Arce.

O ex-chefe de Estado também argumentou que La Paz usa as estruturas judiciais para impedi-lo de concorrer no próximo pleito, além de fragmentar os eleitores tradicionais do MAS para obter vantagens políticas.

A ação do partido é apenas o mais recente episódio da longa novela que tem como principal destaque a disputa interna da legenda travada por Morales e Arce.

Os apoiadores do ex-presidente chegaram a bloquear as principais estradas do país durante mais de 20 dias, impossibilitando a distribuição de alimentos e combustíveis, o que causou prejuízos estimados em cerca de 2 bilhões de euros.

