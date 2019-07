Partido Comunista comparece em peso a funeral de cardeal Ortega

Três altos dirigentes cubanos, também membros do seleto Birô Político do governista Partido Comunista (PCC, único), assistiram neste domingo (28) na Catedral de Havana às honras fúnebres do cardeal Jaime Ortega, artesão da histórica e efêmera aproximação com os Estados Unidos em 2014.

Assistiram à missa fúnebre celebrada pelo arcebispo de Havana, Juan de la Caridad García, os vice-presidentes Salvador Valdés e Roberto Morales, bem como o presidente da Assembleia Nacional (Parlamento), Esteban Lazo, entre outros funcionários do Partido governista e do governo cubanos, constatou a AFP.

O líder do PCC, Raúl Castro, e o presidente cubano, Miguel Díaz, Canel, que está na Venezuela participando do encerramento do Foro de São Paulo, enviaram coroas de flores para homenagear o cardeal, falecido na sexta-feira em Havana aos 82 anos.

O sepultamento do cardeal Ortega, que liderou a Igreja cubana por 35 anos até 2016, estava previsto para ocorrer neste domingo no Panteão dos Bispos do cemitério de Colón, em uma cerimônia privada, informaram fontes do clero local.