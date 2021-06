Partida entre Botafogo e Vitória, válida pela oitava rodada da Série B, será disputada em Volta Redonda Essa é a segunda vez que o Alvinegro manda um jogo no local - na primeira, o time de General Severiano venceu o Remo por 3 a 0

O Botafogo jogará mais uma vez em Volta Redonda. A partida da próxima quarta-feira, contra o Vitória, será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, às 21h30. Essa é a segunda vez que o Alvinegro manda um jogo no local – na primeira, o time de General Severiano venceu o Remo por 3 a 0. A informação foi dada primeiramente pelo repórter Wellington Campos, da Rádio Itatiaia.



Neste dia, inclusive, o Estádio Raulino de Oliveira receberá duas partidas. A primeira será disputada entre Fluminense e Athletico Paranaense, às 16h, e a última, do Botafogo contra o Vitória, às 21h30. Vale lembrar que o Estádio Nilton Santos está cedido para a disputada da Copa América.

Enquanto isso, o Botafogo volta a campo neste sábado, diante do Sampaio Corrêa, no Castelão, às 16h30, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

