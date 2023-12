Participante pernambucana leva R$ 1 milhão no ‘Quem Quer Ser Um Milionário’, da TV Globo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/12/2023 - 20:29 Para compartilhar:

Demorou, mas enfim saiu o prêmio principal do programa “Quem Quer Ser Um Milionário”, apresentado por Luciano Huck, na TV Globo. Neste domingo, 10, acertou as 15 perguntas e levou para casa R$ 1 milhão.

A jornalista Jullie Dutra, de 38 anos, da cidade de Limoeiro (PE), chegou na última pergunta do quadro com um auxílio a utilizar. E foi com a ajuda de uma amiga, por telefone, que o tão sonhado prêmio chegou.

“Qual a camisa utilizada por Pelé na Copa de 1958”, perguntou Luciano Huck, tem o número 10 como resposta.

Emocionada, Jullie agradeceu a sua mãe, que morreu há 11 anos, por ter abdicado da sua vida para dar o melhor para a filha e por sempre ter incentivado a jornalista a estudar para ter um futuro melhor.

Segundo informou durante a participação no programa, o plano de Jullie é comprar uma casa para a “mãe do coração”, Carmelita, que hoje ajuda a jornalista a criar a filha, Maria Helena, de 3 anos, diagnosticada no espectro autista.

