Participante é expulso de ‘A Grande Conquista’ por descumprir normas militares

O policial Fellipe Villas, participante de A Grande Conquista, programa da Record TV, foi expulso do reality nesta sexta-feira, 12, por descumprir normas militares. Em nota enviada à emissora, a Polícia Militar do Espírito Santo disse que Fellipe não havia recebido autorização para estar no programa.

A equipe do participante publicou um comunicado nas redes sociais lamentando o ocorrido. “Fellipe é um guerreiro e sabemos que ele tem a força para superar mais esse desafio”, disse. Leia mais abaixo.

A decisão foi anunciada aos demais participantes por meio de uma nota mostrada na sala do reality. Apresentado por Rachel Sheherazade, A Grande Conquista terá o vencedor revelado já na próxima quinta, 18.

A PM do Espírito Santo esclareceu que Fellipe estava de férias quando entrou no programa. Ele deveria ter retornado ao serviço no dia 15 de maio.

No prazo final das férias, o militar apresentou um laudo psiquiátrico que o dispensou por 90 dias, conforme o órgão. Após os 30 dias de afastamento, Fellipe havia sido convocado para avaliar sua condição mental, como determina a legislação, mas não compareceu.

Por conta do ocorrido, o policial cometeu o crime de deserção. Segundo a produção do programa, Fellipe foi encaminhado à Polícia Militar para prestar esclarecimentos.

Equipe lamenta expulsão

Em nota publicada nas redes sociais, a equipe de Fellipe Villas lamentou a expulsão do participante. “Sabemos o quanto essa oportunidade significava para Fellipe, que largou tudo em busca de um sonho: dar uma melhor qualidade de vida para sua mãe e seu filho”, disse.

O comunicado também afirmou que Fellipe iria às redes sociais para comentar sobre o ocorrido “em breve”. “É só o começo de uma nova vida. Fellipe é um guerreiro e sabemos que ele tem a força para superar mais esse desafio”, finalizou.

