Participante do ‘No Limite’, Gui Napolitano admite ter alcançado prêmio de R$ 1,5 milhão desde o BBB20: “Sou mão de vaca”

Ex-participante do Big Brother Brasil 20 e do ‘No Limite 2021’, Gui Napolitano revelou que já conseguiu alcançar o prêmio de R$ 1,5 milhão que é dado ao vencedor do BBB.

Em entrevista ao GShow, o modelo confirmou que juntou dinheiro de seus trabalhos durante o último ano e atingiu o valor da recompensa do reality show.

“Já juntei R$ 1,5 milhão, sim, mais ou menos. Muita gente me zoa por causa disso, mas sou um cara que gosta de guardar dinheiro. Sou muito mão de vaca mesmo, não é pouco”, disse Guilherme.

O ex-brother afirmou que não gasta dinheiro atoa e que prefere economizar. “Eu dou valor ao dinheiro que eu ganho, então procuro não sair gastando, tenho muita calma e muita paciência para saber a hora certa das coisas, até para depois não me arrepender. Sou muito controlado e me preocupo bastante com o futuro”, concluiu o influenciador.

Veja também