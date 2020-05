Participante do ‘Ink Master” é acusado de matar youtuber Corey La Barrie após acidente de carro

O participante do “Ink Master” [reality show americano sobre tatuagens] Daniel Silva foi acusado de matar o YouTuber Corey La Barrie após um acidente de carro fatal no início deste mês, de acordo com informações do USA Today.

Segundo a reportagem, o ex-participante do reality show enfrenta uma acusação de assassinato. Daniel pode pegar entre 15 anos e uma sentença de prisão perpétua em prisão estadual.

Silva foi preso no dia 11 de maio depois de bater em uma árvore em um acidente de carro que matou o youtuber Corey La Barrie em seu aniversário de 25 anos, que havia sido comemorado na noite anterior.

Segundo a polícia local, no momento da prisão Silva estava dirigindo um McLaren 600LT 2020, no bairro de Valley Village, em Los Angeles. O carro esportivo de luxo estava viajando “a uma velocidade alta quando o motorista perdeu o controle”, saiu da estrada e entrou em uma placa de pare e em uma árvore, de acordo com um comunicado da polícia de Los Angeles explicando a suposta colisão fatal.

O oficial Mike Lopez, oficial de relações com a mídia da polícia de Los Angeles, disse ao USA Today que Silva “estava dirigindo o carro sob a influência de álcool, bateu e matou o passageiro. Então ele foi acusado de assassinato e está sob custódia policial. ”

Após o impacto, Silva tentou fugir do local de acordo com a declaração da polícia, mas foi “parado pelos cidadãos que vieram prestar ajuda”. Silva e La Barrie foram transportados para o hospital, mas La Barrie morreu.