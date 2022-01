Participante do BBB, Paulo André é o terceiro do atletismo mundial com mais seguidores

O participante do Big Brother Brasil Paulo André Camilo é o terceiro atleta de atletismo do mundo com mais seguidores no Instagram. Atualmente ele tem 2,3 milhões de seguidores na plataforma. As informações são do Uol.

Segundo o levantamento publicado pela Federação Paulista de Atletismo (FPA), Paulo André só fica atrás do aposentado Usain Bolt, com 11,1 milhões de seguidores, e do ídolo indiano Neeraj Chopra, com 5,2 milhões. O atleta é semifinalista olímpico e vice-campeão pan-americano dos 100m, além de ter sido campeão mundial de revezamentos no 4x100m em 2019.

A presença do atleta no reality show que explodiu sua popularidade, antes do programa ele tinha apenas 78 mil seguidores.

