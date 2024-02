Participante do BBB da Argentina corre para atender ao ‘Big Fone’ sem calcinha e é surpreendida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2024 - 12:32 Para compartilhar:

O programa Gran Hermano, o Big Brother da Argentina, foi destaque nas redes sociais brasileiras na noite desta quarta-feira, 14. Tudo por causa de um episódio em que o “Big Fone” argentino tocou, resultando na viralização de um vídeo em que uma participante atendeu a chamada sem calcinha.

Furia Scaglione, uma das participantes, estava no banheiro quando o telefone tocou. Ela saiu apressadamente, cobrindo apenas as partes íntimas com as mãos, e atendeu ao Big Fone. No entanto, ela não sabia que o chamado era apenas um truque da produção para distrair os participantes para outra dinâmica, chamada Frozen.

Bastante conhecida pelos usuários do X (antigo Twitter), a dinâmica consiste em uma prova na qual todos os participantes precisam permanecer imóveis – ao som da música Estátua, da Xuxa. Enquanto estão congelados, é comum a entrada de familiares e amigos dos participantes.

O marido de Emma Bitch, outra participante da edição, entrou no programa durante esse momento, enquanto Furia estava em uma situação constrangedora, incapaz até mesmo de se mover.

No Brasil

No BBB 24, na última vez que o Big Fone tocou na atual edição, em 4 fevereiro, Davi ganhou uma imunidade e ainda dividiu a casa para a votação que colocou Beatriz, Isabelle, Alane e Juninho no Paredão – resultando na eliminação do motoboy.

