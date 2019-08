Participante deixa frigideira pegar fogo ao vivo no ‘Mais Você’ e alarme de incêndio dispara

Rio – Os telespectadores do “Mais Você” tomaram um susto nesta quarta-feira. Uma participante do quadro Copia e Cola deixou uma frigideira com vinho queimar e fez o alarme de incêndio disparar ao vivo no programa.

A banda “É o Tchan” fazia uma apresentação no momento do reality e a mulher se distraiu dançando. Momentos antes, ela tinha deixado um papel toalha pegar fogo e a brigada do estúdio precisou ser acionada.

“Deixei a minha frigideira ligada com vinho e fui dançar”, disse Rebeca Oliveira para a Ana Maria Braga.

A apresentadora estava por perto e evitou que o estrago fosse maior. “Olha aqui o tchan”, brincou Ana em resposta à participante.

Compadre Washinton e Beto Jamaica animaram o quadro Copia e Cola e até Ana Maria. Ela lançou coreografias no programa e foi assunto nas redes sociais. Os internautas comentaram com humor os acontecimentos da manhã.