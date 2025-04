Participante de ‘Rupaul’s Drag Race’ morre aos 44 anos

Morreu neste domingo, 27, a artista Bianca Castro, mais conhecida como Jiggly Caliente. A drag queen de 44 anos ficou famosa após participar da quarta temporada do reality de competição “Rupaul’s Drag Race“, em 2012.

Segundo a família de Bianca, a morte foi causada por uma “infecção severa”. Em comunicado anterior publicado nas redes sociais, familiares contaram que a artista teve a perna direita amputada após o diagnóstico e, por isso, estava afastada de seus afazeres profissionais.

Após sua participação no reality estadunidense, Jiggly Caliente tornou-se jurada na versão filipina do programa. Ela também participou da série “Pose”, da Netflix.

Leia o comunicado na íntegra:

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Bianca Castro-Arabejo, conhecida mundialmente e querida por muitos como Jiggly Caliente. Bianca faleceu em paz no dia 27 de abril de 2025, às 4h42 da manhã, cercada por sua amorosa família e amigos próximos.

Uma presença luminosa nos mundos do entretenimento e da militância, Jiggly Caliente foi celebrada por sua energia contagiante, sagacidade afiada e autenticidade inabalável. Ela tocou inúmeras vidas por meio de sua arte, ativismo e da conexão genuína que cultivou com fãs ao redor do mundo.

Seu legado é de amor, coragem e luz. Embora sua presença física tenha partido, a alegria que ela compartilhou e o espaço que ajudou a construir para tantos permanecerão para sempre.

Ela fará imensa falta, será eternamente amada e lembrada para sempre.”