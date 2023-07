Participante de reality é flagrado nu durante pay-per-view e surpreende apresentadora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 19:18 Compartilhe

A apresentadora Cecília Galliano foi surpreendida durante a edição de segunda-feira (3), do reality La Casa de Los Famosos, no México, quando fazia o comercial do pay-per-view.

Ela falava sobre a promoção de um serviço de streaming que transmite o reality no momento em que os participantes saiam do banho e estavam trocando de roupa.

Enquanto ela anunciava o serviço, um telão atrás dela mostrava cenas em tempo real dentro da casa. A publicidade aconteceu quando o galã Nicola Porcella tirava a sunga após o banho. Ele acabou deixando sua região íntima à mostra ao arrumar a toalha.

Nesta quarta-feira (05), o vídeo viralizou nas redes sociais e até no Brasil o flagra foi assunto.

O incidente aconteceu logo após a prova do líder, em que os participantes perdedores tomavam um banho de produto líquido e gosmento.

A apresentadora seguiu falando sobre a publicidade enquanto a produção buscava mudar o ponto de exibição da casa.

A apresentadora foi fazer merchan do VIX, serviço que disponibiliza 24 horas por dia de câmeras AO VIVO do La Casa de los Famosos México, e veja só o que aconteceu! 😂😂😂😂😂#LCDLFMx #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/bCArMDt0yQ — Cadu Safner (@Cadu_Safner) July 4, 2023

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias