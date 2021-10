Após falas machistas, participante de reality afirma que edição do programa foi manipulada

Um dos participantes de “Casamento às Cegas Brasil” está sendo chamado de “macho escroto” nas redes sociais após diversas falas polêmicas. Thiago Rocha usou o Instagram para desabafar sobre o assunto, se defendendo de suas declarações machistas alegando que a edição do programa foi manipulada.

“Sabemos que não é um programa ao vivo, tem cortes e edições. Falei algumas coisas machistas. É incrível que não aparece nada de contexto. As conversas sempre… O final é minha fala”, começou. “Lembrem que o que vende no Brasil é polêmica. Uma coisa eu vou dizer pra vocês que pensam em um dia participar de um reality show: tenham a cabeça, o psicológico muito forte. Programa de edição é um problema, vocês não têm como se defender. Não é um ‘Big Brother’ da vida, uma ‘Fazenda’, que é ao vivo e as pessoas podem tirar suas próprias conclusões. Então, antes de julgarem, falarem qualquer besteira, xingamentos… Analisem vocês mesmos e repensem suas coisas”, acrescentou Thiago.

“Acho que a gente pode se reconstruir a cada dia, aprender com os nossos erros e assumir os erros. Eu confesso que falei algumas besteiras, mas, diante de todas essas conversas, não foi mostrado. Não tem o que fazer, vocês tão julgando aquilo que viram. E eu não culpo. Quero acalmar um pouquinho o coração desse povo que está me repudiando, xingando, mandando ameaça. É um programa editado, fazem o que querem”, argumentou o participante”, continuou.

“Eu aceitei participar no intuito de realmente me casar, o que senti lá dentro sempre foi verdadeiro. Esse negócio de máscara cair, não existe isso. Não tem como seguir adiante numa história que não foi real. Eu sinceramente repudio qualquer tipo de machismo, de preconceito, sexualidade… Eu convivo com todo tipo de gente. O que apareceu foram frases pela metade. Esse tipo de situação é esperado. Sempre tem que ter o vilão da história e infelizmente, dessa vez fui eu. Confesso que ontem, quando vi mensagens, me abalou. Mas eu não sou esse cara, então não tem por que se abalar. Pra quem não consegue entender meu ponto de vista, mil perdões, mil desculpas se ofendi alguém, se eu decepcionei alguém. Sei que foi muita gente. Mas a gente pode errar, as pessoas têm que errar para aprender. Eu confesso que falei muita besteira, sim”, completou o participante.

Para finalizar, ele declarou que passou vergonha com suas falas e que nunca quis ofender ninguém. “Usei palavras erradas, não foi a minha intenção. Agora assistindo, confesso que passei até vergonha, mas tenho humildade de saber que errei e vou melhorar esse meu lado pra não decepcionar as pessoas que estão ao meu redor. É difícil ter que se explicar pra todo mundo. Mas infelizmente é a realidade que eu vivo hoje. Eu escolhi participar desse experimento. Não saiu conforme eu planejava, falei besteira. Mas a galera apontar o dedo é fácil. Agora, enxergar pra dentro de si é complicado. Não vou tentar agradar todo mundo, cada um tem sua essência. Quem me conhece, sabe como é que eu sou.”

