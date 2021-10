Participante de ‘Casamento às Cegas’, Ana Prado critica Shay: ‘minha filha o detesta’

Muita polêmica e desentendimentos envolvem os participantes do reality show da Netflix ‘Casamento às Cegas’, que estreou no começo de outubro na plataforma. O casal formado no programa Ana Prado e Shayan Haghbinghomi foram um dos que mais geraram comentários por parte do público nas redes sociais e, nesta quarta-feira (20), Ana usou seu Twitter para criticar Shay por ter usado imagens de sua filha Antonella, de 3 anos, em suas redes sociais.

Ana Prado usou a plataforma para falar sobre como Shay havia publicado imagens do programa com sua filha, ela já havia expressado seu descontentamento alguns dias antes em publicação na mesma rede social. “Pequeno Spoiler: a minha filha detesta o Shayan, por isso não quero ELE usando a imagem dela! Os únicos momentos bons entre eles, foram o que viram, mas todos os participantes tão de prova que ela não se sente confortável perto dele. Entenderam?”, escreveu.

Ela ainda continuou. “E, na boa, vai se f**** quem vier com papo de que quero estragar a imagem de bom moço, porque, de verdade, só quero tocar a minha vida em paz e saber que ele não tá usando a imagem da minha filha, porque ela NÃO GOSTA DELE!”, finalizou.

Um spoiler: a minha filha detesta o Shayan, por isso não quero ELE usando a imagem dela! Os únicos momentos bons entre eles, foram o que viram, mas todos os participantes tão de prova que ela não se sente confortável perto dele. Entenderam? — Ana Prado • Casamento às Cegas (@anapradomuack) October 20, 2021

E, na boa, vsf quem vier com papo de que quero estragar a imagem de bom moço, pq, de verdade, só quero tocar a minha vida em paz e saber que ele não tá usando a imagem da minha filha, pq ela NÃO GOSTA DELE! — Ana Prado • Casamento às Cegas (@anapradomuack) October 20, 2021

Shay publicou um vídeo no Instagram de cenas do reality show da Netflix em que aparece brincando com a filha de Ana. Na gravação, é possível ver menina brincando de pular na cama e depois é levada nos ombros de Shay ao caminhar pelo apartamento. Na legenda da postagem, ele escreveu: “Ninguém no mundo vai tirar esse sorriso que Deus me deu”.

Ainda segundo Ana, Shay está utilizando as imagens da plataforma para promover sua própria imagem. “Estou falando com advogado, mas até resolver, a imagem da minha filha em meio a mensagens de ódio continua sendo usada. Estou desesperada por solução, por isso estou implorando ajuda”, diz.

O programa ‘Casamento às Cegas’ promove encontros às cegas entre participantes e acompanha os casais que se formam ao longo do programa. Eles têm algumas semanas para realmente se conhecerem e se prepararem para o casamento, que acontece no fim da temporada. O ápice do programa é ver quem de fato vai subir ao altar. Os últimos episódios serão disponibilizados a partir de quarta-feira (20) pela Netflix.

