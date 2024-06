Participante da série ‘Unlocked’, da Netflix, é encontrado morto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/06/2024 - 12:57 Para compartilhar:

John McAllister, que estrelou o documentário “Unlocked: A Jail Experiment” (2024), da Netflix, foi encontrado morto em sua cela na prisão de Pine Bluff, Arkansas, nos Estados Unidos. O fato aconteceu no dia 2 de junho. Ele sairia da prisão em um menos e a causa da morte ainda não foi revelada.

De acordo com publicação do site americano Dailymail, o rapaz de 29 anos foi declarado como morto após ser levado para o Jefferson Regional Medical Center, às 8h50. Até o momento, as autoridades descartaram crime e automutilação.

A tia do presidiário, Melissa Regan, lamentou sua morte na página do GoFundMe, criada para arcar com os custos do velório. “Seu falecimento repentino deixou nossa família arrasada”, disse.

O documentário apresenta um experimento social no Centro de Detenção Regional do Condado de Pulaski. No local, os prisioneiros têm mais liberdade e responsabilidades.

A produção acompanhava John McAllister, que tinha o desejo de recomeçar a vida. Na prisão, ele cumpria pena por crimes relacionados a drogas, invasão e arrombamento, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Assista ao trailer oficial: